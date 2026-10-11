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“최수종, 하희라 때리고 미안해서 이벤트” 헛소문 직접 해명한다

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수정 2026-10-11 14:25
입력 2026-10-11 14:25
세줄 요약
  • 가정폭력 루머 직접 언급
  • 손잡기·거리두기 오해 경험
  • 33년째 우리대로 살자 정리
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tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 하희라·최수종
tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 하희라·최수종


‘국민 배우’이자 연예계 대표 ‘잉꼬부부’ 최수종·하희라가 가정 폭력 루머를 직접 언급한다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 11일 공식 인스타그램 계정에 “33년 차 사랑꾼 부부 최수종♥하희라 두 사람을 둘러싼 소문과 진실은?”이라는 글과 함께 선공개 영상을 올렸다.

진행자 유재석은 “금슬 좋은 부부의 대표적인 두 분이신데, 이런 얘기 들으면 부담스러울 때 없나”라고 물었다.

하희라는 “나쁜 이미지는 아니니까 감사하다”라면서도 “저희 진심이 다르게 보이는 경우가 많은 직업이지 않느냐. 예전엔 ‘술 마시고 때린다’는 소문도 있었다. (최수종이) 미안해서 이벤트를 해준다고, 주위 사람들한테 들었다”라고 황당한 루머를 언급했다.

또 “남편과 손을 잡고 나가면 ‘밖에서까지 손잡고 다닌다’라고 해서 놓고 그랬다. 그런데 안 잡으면 ‘싸웠냐, 왜 떨어져서 걷냐’ 그러시더라”라고 말했다.

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tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 하희라·최수종
tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 하희라·최수종


하희라는 “그래서 신경 쓰지 말고 ‘우리대로 가자’ 이게 맞다 싶었다. 우리는 우리 진실대로 말이다. 우리 부부가 무엇을 해도 보고 싶은 사람들이 안경을 쓰고 보니까 그냥 이대로 가자 한 게 33년이 된 거다”라고 덧붙였다.

‘유퀴즈’ 최수종·하희라 부부 편은 오는 14일 오후 8시 45분에 방송된다.

온라인뉴스부
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