주병진, 이경규와 30년 만에 재회…서운함 담아 꺼낸 한마디

세줄 요약 주병진·이경규, 30년 만의 예고편 재회

주병진, 연락 없던 세월에 서운함 표출

‘남겨서 뭐하게’ 10월 5일 공개 예정

이미지 확대 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 유튜브

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코미디언 주병진이 30년 만에 재회한 이경규에게 오랜 시간 연락이 없었던 데 대한 서운함을 털어놨다.30일 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 측은 공식 유튜브 채널을 통해 ‘30년 만에 마주한 주병진＆이경규?! 다시 시작된 두 사람의 이야기’라는 제목의 예고 영상을 공개했다.영상에서 주병진은 이경규와의 인연을 돌아보며 “‘일요일 일요일 밤에’가 끝난 뒤로는 방송에서 한 번도 본 적이 없다”고 말했다.이경규도 “주병진 선배는 이상하게 나랑 1년 6개월밖에 안 했는데 콤비의 추억들이 강하게 남아 있다”고 회상했다.두 사람은 약 30년 만에 마주했다. 이경규는 선배 주병진에게 깍듯이 인사했고, 주병진은 “오랜만이다”라며 악수를 건넸다.반가움도 잠시 주병진은 그동안 쌓였던 서운한 감정을 꺼냈다.주병진은 “내가 굉장히 힘든 시간이 있었다. 그럼 문자라도 해야지”라며 오랜 시간 연락이 없었던 이경규에게 서운함을 드러냈다.이어 “화가 났다면 화가 났다는 표현을 했을 것”이라며 “해탈의 경지를 넘어선 것”이라고 말했다.과거 MBC ‘일요일 일요일 밤에’에서 호흡을 맞췄던 두 사람이 오랜 공백 끝에 만나 어떤 이야기를 나눌지 관심이 모인다.주병진과 이경규의 재회가 담긴 ‘남겨서 뭐하게’는 오는 10월 5일 오후 8시 공개된다.온라인뉴스부