신혼 1년 반에 외도만 5번…남편 “누굴 선택할지 모르겠다”

세줄 요약 신혼 1년 반, 남편 외도 다섯 차례 확인

카드 내역·통화·선물 흔적로 의심 확산

남편은 선택 못 해, 아내는 퇴거 조치

이미지 확대 tvN ‘이호선상담소’ 방송화면

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7년 연애 끝에 결혼한 여성이 신혼 1년 반 동안 남편의 외도를 다섯 차례 알게 됐다고 털어놨다.22일 방송된 tvN STORY ‘이호선 상담소’에는 남편의 외도 문제로 상담을 신청한 아내가 출연했다. 아내는 “남편과 7년 연애하고 결혼한 지 1년 반 됐다”며 결혼 후 남편이 부부관계를 피하는 모습을 보고 이상한 낌새를 느꼈다고 말했다.이후 남편의 카드 사용 내역에서 기차표와 식당 결제, 여성에게 줄 선물을 산 흔적을 발견했다고 했다. 남편이 다른 여성과 통화하는 모습도 들었다.아내는 “상대 여성이 ‘나 어장 관리 아니야?’라고 묻자 남편이 ‘내 어항에서 네가 가장 크고 예쁜 물고기야’라고 답했다”고 전했다.아내에 따르면 남편의 외도는 한 번으로 끝나지 않았다. 그는 “지금까지 총 다섯 번의 외도를 들켰다”며 남편과 외도 상대 여성까지 함께 만나 누구를 선택할 것인지 물었지만, 남편은 “누굴 선택해야 할지 모르겠다”고 답했다고 밝혔다.결국 아내는 남편을 집에서 내보냈다. 아내는 그제야 남편이 “해달라는 대로 다 해줄 테니 버리지만 말아달라”며 매달렸다고 전했다.온라인뉴스부