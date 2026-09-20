메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

나영석, 돌연 고백…“매일 소주 반병, 이러면 안 될 것 같았다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-09-20 08:16
입력 2026-09-20 08:16
세줄 요약
  • 매일 소주 반 병 마시던 습관 고백
  • 중독 우려로 당분간 금주 결심
  • 세븐틴 멤버들도 반주 습관 공감
이미지 확대
유튜브 ‘채널십오야’ 방송화면
유튜브 ‘채널십오야’ 방송화면


나영석 PD가 매일 술을 마시던 생활을 돌아보며 중독을 우려해 금주를 결심했다고 밝혔다.

18일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘정한아 어서와~’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 그룹 세븐틴 멤버 정한과 도겸, 민규, 조슈아가 출연해 나 PD와 이야기를 나눴다.

멤버들과 술을 마시던 나 PD는 “술을 잘 못 마시는데도 너무 자주 마셨다”며 자신의 음주 습관을 털어놨다.

그는 “일이 끝나면 간단하게 소주 반 병을 마셨고, 같이 마실 사람이 없으면 맥주 한두 캔을 마셨다”며 “그걸 매일 했다”고 말했다.

이어 “어느 날 ‘이러면 안 될 것 같은데, 나 혹시 심각한 것 아닌가’라는 생각이 들었다”며 “당분간 술을 마시지 말아야겠다고 결심했다”고 전했다.

나 PD는 금주를 시작한 뒤 술을 마시지 않는 생활이 생각보다 어렵지 않았다고 했다. 그는 “안 마시니까 또 안 마셔지더라”며 “심각한 중독은 아니었나 보다 싶어 혼자 마음을 놓았다”고 말했다.

이를 들은 정한과 민규도 비슷한 음주 습관이 있었다며 공감했다.

정한은 “반주를 좋아한다. 취하는 것은 좋아하지 않아 밥을 먹으면서 술을 반 병 정도 마신다”고 밝혔다.



민규 역시 “예전에는 맛있는 음식을 먹으며 취하는 게 좋았지만 요즘은 반주가 좋다”며 “많이 취하는 것은 싫어서 소주 반 병이나 맥주 한 캔 정도 마신다”고 말했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
나영석 PD가 금주를 결심한 이유는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기