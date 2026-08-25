“재벌인 줄 정말 몰랐다”…박준형이 말 걸었는데 ‘정의선 누나’

세줄 요약 박준형, 길거리 즉석 인터뷰 진행

정윤이 전 고문 신원 뒤늦게 확인

일반 택시·수수한 차림에 관심 집중

이미지 확대 유튜브 ‘와썹맨’ 캡처

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그룹 god 박준형이 정몽구 현대자동차그룹 명예회장의 셋째 딸인 정윤이 전 해비치호텔앤드리조트 고문을 알아보지 못한 채 길거리 인터뷰를 진행한 사실이 뒤늦게 알려져 화제다.최근 유튜브 채널 ‘와썹맨’에는 미방분을 담은 영상이 공개됐다. 영상에는 지난 4월 촬영 당시 박준형이 엔딩 장면을 찍던 중 택시에서 내린 여성 두 명에게 즉석 인터뷰를 요청하는 모습이 담겼다.박준형은 이들에게 “와썹맨 아냐?”고 물었고, 정 전 고문은 “와썹맨 안다. 박준형씨지 않나”라며 악수를 건넸다.이어 박준형이 “만약 내가 와썹맨을 다시 하게 된다면 잘될 수 있을 것 같나?”라고 묻자 정 전 고문 일행은 “물론이다”라고 답했다. 이들은 박준형의 요청에 함께 구호까지 외친 뒤 자리를 떠났다.당시 제작진도 정 전 고문의 신원을 알지 못했던 것으로 전해졌다. 영상이 공개된 뒤 시청자들이 “정몽구 회장 딸 아니냐”는 댓글을 남기면서 뒤늦게 알려졌다.이에 제작진은 “저희도 댓글 보고 알았습니다. 이런 분이신 줄…”이라는 자막과 함께 해당 여성이 정몽구 명예회장의 셋째 딸이자 정의선 현대차그룹 회장의 누나인 정윤이 전 고문이라고 소개했다.특히 정 전 고문 일행이 수수한 차림으로 일반 택시에서 내린 데다 갑작스러운 촬영 요청에도 흔쾌히 응한 모습이 눈길을 끌었다.제작진은 JTBC ‘사건반장’에 “엔딩 장면을 촬영하기 위해 현장에서 기다리던 중 마침 택시에서 내린 두 분을 발견해 즉석에서 인터뷰를 요청했다”며 “영상 공개 후 댓글을 보고서야 현대차그룹 총수 일가라는 사실을 알았다”고 설명했다.이어 “어머니 나이대 두 분이 내렸다고 생각했다”며 “재벌일 줄은 정말 몰랐고, 재벌이 택시를 탄다는 것도 생각하지 못했다”고 전했다.특히 정 전 고문이 모범택시가 아닌 일반 택시를 이용한 모습이 알려지면서 온라인에서는 “재벌도 일반 택시를 타는 게 놀랍다” “검소하고 소박해 보여 오히려 호감이다” 등의 반응이 이어졌다.온라인뉴스부