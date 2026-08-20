기욤 패트리, 비트코인 100만원↓ 샀다더니…“제 별장입니다” 깜짝 근황

세줄 요약 비트코인 투자로 억만장자설 확산, 해명

슈퍼맨이 돌아왔다 합류, 딸 레아와 출연

양평 수영장 별장 공개, 자산 규모 관심

이미지 확대 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’

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방송인 기욤 패트리가 억만장자 소문을 해명했다.19일 방송된 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 633회에서는 기욤 패트리가 36개월 된 딸 레아와 함께 새 가족으로 합류했다.유명 프로게이머 출신인 기욤은 현재 전업 투자자로 활동하고 있다. 앞서 기욤은 비트코인을 100만원도 안 될 때 샀다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.MC 랄랄은 “비트코인을 100만원도 안 될 때 샀다고? 지금 9273만원인데”라고 놀랐고, 김종민은 “결혼할 때 프러포즈도 ‘다른 건 몰라도 돈 걱정은 안 하게 해줄게’였다고 한다”고 덧붙여 놀라움을 자아냈다.이날 기욤은 수영장이 딸린 양평 별장을 공개했다. 그는 수백억원대 자산가가 맞느냐는 제작진의 질문에 “다양한 숫자들이 돌고 있다. 돈 많이 벌어본 적도 없고 완전 부자가 된 적도 없다”고 설명했다.그러면서도 “은퇴해도 편안하게 살 수 있을 정도만 있다. 투자를 오랫동안 꾸준히 잘하면 별장 정도는 얻을 수 있다”고 말해 눈길을 끌었다. 이에 김종민은 “억만장자 맞네”라고 거들어 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부