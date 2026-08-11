‘♥10살 연하와 결혼’ 유명 가수 “아내와 흔들리고 있다” 충격 근황

세줄 요약 10살 연하 아내와 육아관 차이 노출

아내 몰래 물건 구매, 답답함 표출

과거 닮은꼴 언급과 부부 갈등 공개

이미지 확대 SBS TV 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 방송화면

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가수 홍경민이 10살 연하 아내 김유나와의 일상을 공개한다.11일 오후 방송되는 SBS TV 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에는 홍경민과 김유나 부부가 출연한다.이날 홍경민은 초등학생 두 딸과 아침 시간을 보내던 중 아내와의 육아관 차이를 언급한다.홍경민은 “아내와 흔들리고 있다”고 말했고, 김유나는 “아빠가 다 버려놨다”며 답답함을 드러냈다.홍경민은 평소 대화 중 과거 이야기를 자주 꺼내는 모습도 보였다.과거 ‘고수 닮은꼴’로 불렸던 시절을 언급하자 출연진은 야유를 보냈고, 이후 관련 영상을 본 뒤에는 “진짜 느낌 있다”는 반응을 보였다.홍경민은 두 딸과 함께 아내 몰래 물건을 구매하는 모습도 공개한다.평소 구매를 제한하는 김유나와 달리 홍경민은 딸들이 원하는 물건을 사줬고, 이후 또 다른 장소에서도 소비를 이어갔다.현장에 나타난 김유나는 이를 본 뒤 “너무 화가 난다”고 말했다.온라인뉴스부