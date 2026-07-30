[포토] ‘유부녀 킬러’된 공효진

1 / 10 이미지 확대 배우 공효진이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 배우 정준원이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 배우 이상이가 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 배우 이은샘이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 배우 무진성이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 배우 최우성이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 배우 정준원(왼쪽부터)과 공효진, 이상이가 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 배우 공효진이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 출연진들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 배우 최우성, 정준원, 이은샘, 공효진, 이상이, 무진성. 2026.7.30 연합뉴스

이미지 확대 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 참석자들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 배우 최우성, 정준원, 이은샘, 윤종호 감독, 공효진, 이상이, 무진성. 2026.7.30 연합뉴스

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배우 공효진이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.연합뉴스