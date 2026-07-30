연예 방송 [포토] ‘유부녀 킬러’된 공효진 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/broadcastN/2026/07/30/20260730800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-30 15:56 입력 2026-07-30 15:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 배우 공효진이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 배우 정준원이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 배우 이상이가 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 배우 이은샘이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 배우 무진성이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 배우 최우성이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 배우 정준원(왼쪽부터)과 공효진, 이상이가 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 배우 공효진이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 출연진들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 배우 최우성, 정준원, 이은샘, 공효진, 이상이, 무진성. 2026.7.30 연합뉴스 이미지 확대 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 참석자들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 배우 최우성, 정준원, 이은샘, 윤종호 감독, 공효진, 이상이, 무진성. 2026.7.30 연합뉴스 배우 공효진이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 공효진이 참석한 행사는 무엇인가? 제작발표회 시상식