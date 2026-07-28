발기부전 남친 “다른 남자와 관계 OK”…이효리 ‘충격’

세줄 요약 발기부전 커플 사연 공개, 관계 허락 논란

정이랑 직설 반응, 이효리·김희철 충격

서장훈, 남자친구 계획 가능성 의심

이미지 확대 JTBC ‘연애전쟁’ 방송화면

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가수 이효리가 여자친구에게 다른 남자와의 관계를 허락한 남성의 사연에 충격을 감추지 못했다.28일 방송되는 JTBC 예능프로그램 ‘연애전쟁’ 6화에는 배우 정이랑이 특별 외교관으로 출연한다.이날 방송에서는 이른바 ‘발기부전 커플’의 사연이 공개된다. 남자친구는 “정신적인 사랑만으로 충분하다”며 여자친구의 유혹을 계속 피하고 “여자친구의 플러팅이 부담스럽다”고 고백한다.남자친구가 여자친구에게 다른 남성과의 관계까지 허락했다는 사실도 드러난다. 사연을 들은 정이랑은 “객관적으로 미친 사람들 같다”고 직설적으로 말한 뒤 남자친구에게 등짝을 때리며 답답함을 드러낸다.여자친구는 남자친구 앞에서 외도 상대를 두고 “그 사람과 결혼하고 싶었다”며 실제로 사랑했다고 고백한다.정이랑은 “나 미치겠네. 이게 무슨 상황이야?”라며 당황하고, 이효리도 “제주도에서 청정하게 살 때가 좋았던 것 같다”며 충격을 감추지 못한다.김희철 역시 놀라움을 드러낸 가운데 서장훈은 이 상황이 남자친구가 세운 치밀한 계획일 가능성을 의심한다.온라인뉴스부