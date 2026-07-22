김강우 “기성용 팬이었지만 한혜진과 결혼 반대” 이유 보니

세줄 요약 김강우, 기성용·한혜진 결혼 반대 고백

팬이었지만 처제 같은 관계로 걱정

기성용, 책임 약속 뒤 6개월 만에 결혼

이미지 확대 배우 김강우가 처제인 배우 한혜진과 전 축구 국가대표 기성용의 결혼을 반대했었다고 고백했다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

이미지 확대 배우 김강우가 처제인 배우 한혜진과 전 축구 국가대표 기성용의 결혼을 반대했었다고 고백했다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

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배우 김강우(48)가 처제인 배우 한혜진(44)과 전 축구 국가대표 기성용(37)의 결혼을 반대했었다고 고백했다.22일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 동서지간인 김강우와 기성용이 출연해 가족에 대한 이야기를 들려줬다.이날 방송에서 유재석은 김강우에게 “기성용 선수의 팬이었지만, 결혼은 반대했었다고?”라고 물었다.이에 김강우는 “얘기를 듣고 깜짝 놀랐다. 설거지를 하다가 그릇을 깰 뻔했다. 정말 생각지도 못했다”고 회상했다.이어 “내가 좋아하는 선수지만 ‘둘의 조합이 맞을까?’라는 생각이 들더라. 처제랑 오랫동안 봐왔었기 때문에 동생 같았다”면서 “(한혜진과 기성용이) 나이 차이도 많이 나고, 그래서 걱정이 컸다”고 설명했다.기성용은 김강우와의 첫 만남을 떠올리면서 “장모님께 인사를 드리려고 갔었는데 온 가족이 모여 계셨다. ‘어떻게 하는지 보자’ 이런 분위기였다”면서 웃었다.이어 “(한혜진과) 나이 차이도 있었고, 당시에는 연상연하 커플이 거의 없었다. 그리고 운동선수와 연예인의 만남에 많은 분들이 걱정이 많았다”고 털어놨다.기성용은 “둘 다 케어가 필요한 직업이니까 서로가 어려움을 겪지 않을까 하는 걱정이었다”면서 “그런 걱정을 안 시켜드리려고 ‘따님을 책임지겠다’고 확실하게 말씀드렸다. 그때가 25살이었다”고 밝혔다.이어 “장모님도 나이도 어린데 갑자기 결혼을 한다고 하니까 제가 못미더우셨을 거다. 근데 저는 빨리 결혼 확정을 지어야 안심을 하실 거라고 생각하고 빨리 결혼하려고 했다”면서 연애 6개월 만에 결혼을 한 이유를 전했다.기성용과 한혜진은 8살 나이차를 극복하고 2013년 7월 결혼해 2015년 득녀했다. 김강우는 2010년 한혜진의 친언니 한무영과 결혼해 두 아들을 두고 있다.온라인뉴스부