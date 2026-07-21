샘 해밍턴 맞아?…30㎏ 감량 후 “러셀 크로우 닮아” 감탄

세줄 요약 샘 해밍턴, 30㎏ 감량 후 확 달라진 외모 공개

출연진, 날렵한 얼굴과 체형에 연신 감탄

러셀 크로우 닮은꼴 반응과 재치 입담 화제

이미지 확대 MBC ‘최우수산’ 방송화면

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방송인 샘 해밍턴이 30㎏을 감량한 뒤 몰라보게 달라진 모습으로 등장했다.지난 19일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘최우수산(山)’에서는 멤버들이 일일 횟집을 운영하며 초대한 지인들과 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.이날 손님으로 등장한 샘 해밍턴은 이전보다 한층 날렵해진 얼굴과 체형으로 출연진을 놀라게 했다.붐이 “3명이 날아간 것 같다”며 놀라워하자 샘 해밍턴은 “애 한 명 빠졌다”고 재치 있게 답했다. 이에 허경환은 “잠깐, 아들 아니냐”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김지민과 신봉선도 “정말 많이 빠졌다” “영화배우 같다” “훨씬 잘생겨졌다. 인물이 산다”며 감탄했다. 특히 샘 해밍턴이 배우 러셀 크로우를 닮았다는 반응도 나왔다.샘 해밍턴은 “살찐 러셀 크로우를 말하는 거냐”고 너스레를 떨었다. 허경환은 “괜히 겸손한 척한다. 본인이 잘생겨진 것을 다 안다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.앞서 샘 해밍턴은 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 출연해 다이어트 주사를 맞고 있다고 밝힌 바 있다. 이후 약 30㎏ 감량에 성공한 모습이 공개되면서 관심을 모았다.온라인뉴스부