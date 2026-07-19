모델 한혜진 “이것 먹고 5㎏ 뺐다…궁극의 스무디” 공개

세줄 요약 한혜진, 다이어트 스무디 레시피 공개

닭가슴살·아몬드우유 등 재료 소개

이걸 먹고 5㎏ 감량했다는 설명

이미지 확대 모델 한혜진. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

이미지 확대 모델 한혜진. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

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모델 한혜진이 ‘궁극의 다이어트 스무디’ 레시피를 공개했다.19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 한혜진의 집을 찾은 방송인 풍자와 개그맨 엄지윤의 모습이 그려졌다.이날 배가 고프다고 말한 풍자와 엄지윤을 위해 한혜진은 직접 만든 다이어트 스무디를 대접했다. 한혜진은 스무디에 대해 “이거 먹고 5㎏ 뺐다”고 소개했다.이를 들은 풍자는 “그럼 먹어야지”라며 곧바로 한 입 마셨다. 하지만 되직한 식감에 “밀가루를 먹는 느낌이다”라고 말해 웃음을 자아냈다.이어 풍자는 “닭가슴살 갈았지?”라고 물었고, 한혜진은 “맞다”고 답했다. 스무디에는 닭가슴살과 아몬드 우유, 단백질 가루, 검은콩, 단호박, 알룰로스가 들어갔다.한혜진은 “수많은 레시피를 먹어봤는데 이게 궁극의 레시피”라며 “어떤 닭가슴살 셰이크보다 내가 만든 셰이크가 제일 맛있다고 자부한다”고 자신감을 드러냈다.그러나 엄지윤은 스무디를 앞에 두고도 “먹기 싫다”는 반응을 보여 모두를 폭소케 했다.이날 한혜진은 “다이어트 정체기가 오면 자신이 했던 것 중에서 가장 가혹한 걸 다시 꺼내서 해야 한다. 난 그게 등산이었다”고 다이어트 팁을 전하기도 했다.한혜진은 앞서 60㎏을 돌파하며 인생 최고 몸무게를 찍었다고 고백한 바 있다.온라인뉴스부