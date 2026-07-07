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평균 나이 43.7세 걸그룹 탄생…“노산과 난임으로 힘든 시간”

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수정 2026-07-07 06:33
입력 2026-07-07 06:33
세줄 요약
  • 대추밭 삼인방, S.E.S. 콘셉트 특별 무대
  • 원진서, 노산·난임 고백과 대추 목걸이 제작
  • 발랄한 안무와 밝은 에너지로 웃음 자아냄
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vN ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처
vN ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처


배우 황보라와 방송인 윤정수의 아내 원진서, 가수 배기성의 아내 이은비가 ‘대추밭 삼인방’으로 뭉쳐 특별한 무대를 선보였다.

지난 6일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 5주년 특별 기획 ‘조선의 사랑꾼 노래자랑’ 2부가 공개됐다.

이날 세 사람은 S.E.S. 콘셉트로 변신해 무대에 올랐다. 특히 목에 건 대추 목걸이가 시청자들의 시선을 사로잡았다.

44세인 원진서는 “노산과 난임으로 힘겨운 시간을 보내고 있다”며 “아기 천사가 꼭 찾아와줬으면 하는 소망을 담아 대추 목걸이를 한 땀 한 땀 직접 만들었다”고 밝혔다.

이어 이은비는 “꿈을 현실로 만들 수 있는 노래를 고민하다가 S.E.S.의 ‘Dreams Come True’를 선곡했다”며 “곡에 우리의 바람을 담았다”고 설명했다.

평균 나이 43.7세인 ‘대추밭 삼인방’은 다소 서툰 보컬에도 불구하고 발랄한 안무와 밝은 에너지로 무대를 꾸미며 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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