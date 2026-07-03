‘정신병원 강제입원’ 도대윤…김예림 10년 만에 만나더니 ‘깜짝 근황’

세줄 요약 도대윤·김예림, 10년 만에 투개월 재회

KBS2 예능 예고 영상으로 출연 소식 공개

어색한 포즈·손하트로 근황과 분위기 전달

이미지 확대 가수 도대윤(33)이 김예림(32·활동명 림킴)과 그룹 ‘투개월’ 활동에 나선다. 유튜브 채널 ‘KBS 해피투게더’ 영상

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 도대윤(33)이 김예림(32·활동명 림킴)과 그룹 ‘투개월’ 활동에 나선다.지난 2일 KBS2 예능 프로그램 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 해피투게더) 측은 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 투개월의 출연을 예고했다.공개된 영상 속 도대윤과 김예림은 어색한 듯 나란히 서서 포즈를 취했다. 이들은 가볍게 포옹한 뒤 손하트를 함께 만들고, 양손을 마주치는가 하면 꽃받침 포즈도 선보였다.영상 속에는 “10년 만에 만나서 살짝 어색한 투개월”이라는 자막이 등장해 눈길을 끌었다.투개월은 2011년 Mnet 경연 프로그램 ‘슈퍼스타K3’에서 최종 3위에 오른 뒤 2012년 데뷔한 혼성 듀오다. 도대윤이 2013년 돌연 활동을 중단하면서 김예림은 솔로 활동을 시작했고, 2019년 ‘림킴’이라는 이름으로 활동을 이어왔다.투개월은 2024년 제16회 서울재즈페스티벌에서 합동 무대를 선보인 바 있으나, 방송 출연은 2011년 이후 처음이다.특히 도대윤은 2024년 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서 돌연 활동을 중단했던 이유를 밝히고, 정신병원에 강제 입원했던 근황을 전해 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 루머로 인해 조울증에 시달리며 어머니에 의해 정신병원에서 두 달 동안 입원 치료를 받았다고 고백했다.‘해피투게더’는 오는 10일 오후 8시 30분 방송된다.온라인뉴스부