“이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

세줄 요약 린, 이혼 사실 처음 알린 순간 회상

윤종신, “이혼 아니면 임신” 농담 화제

백지영 앞 고백 뒤 마음 편해졌다고 전함

이미지 확대 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면

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가수 린이 이혼 사실을 주변에 처음 알렸던 당시를 떠올리며 윤종신의 뜻밖의 반응을 공개했다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 린이 가수 백지영과 만나 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.이날 두 사람은 가족과 결혼에 대한 이야기를 나누던 중 자연스럽게 이혼에 관한 대화로 이어졌다.백지영은 “부부라는 건 정말 신비롭고 신성한 관계인 것 같다”며 “그래서 지킬 수 없을 만큼 힘든 것도 맞지만, 헤어지는 건 그보다 훨씬 더 어려운 일인 것 같다. 네가 그 얘기를 했을 때 정말 많이 힘들었겠다고 생각했다”고 말했다.이에 린은 이혼 사실을 처음 지인들에게 털어놨던 순간을 회상했다.린은 “언니에게 가장 먼저 이야기하려고 ‘불후의 명곡’ 녹화를 마치고 달려갔는데, 그 자리에 윤종신 오빠와 김범수 오빠도 있었다”고 밝혔다.이어 “언니한테만 조용히 말하려고 했는데 언니가 ‘세진이(린 본명)가 할 얘기가 있대’라고 먼저 말해버렸다”고 웃으며 당시를 떠올렸다.그러자 윤종신은 곧바로 “할 얘기 있는 거면 이혼 아니면 임신인데”라고 말했고, 린은 결국 이혼 사실을 털어놓게 됐다고 전했다.린은 “다들 너무 자연스럽게 그 순간을 넘겨줬다”며 “누군가에게 공식적으로 말한 것만으로도 마음이 한결 편해졌다”고 당시를 회상했다.한편 린은 지난해 가수 이수와 이혼했다. 두 사람은 2014년 결혼해 약 11년 동안의 결혼 생활을 마무리했다.온라인뉴스부