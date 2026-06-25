김희철 “여자친구, 내가 말 안 해도 무릎 꿇어”

세줄 요약 김희철, 연애전쟁서 독재자형 결과 공개

여자친구가 알아서 무릎 꿇는다 발언

이효리·유리 충격, 서장훈 웃음 지적

이미지 확대 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’

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그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 파격 발언으로 스튜디오를 뒤집었다.23일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에서는 MC들의 연애 스타일 분석 결과가 공개됐다.‘연애전쟁’ MC들은 헤어지기 직전의 커플들의 신청을 받아 각자 입장을 대변해 대신 싸우고 협상해줘야 한다. 이날의 특별 게스트는 유리였다.유리는 “‘이숙캠’ 보면서도 같이 욕했는데 그것보다 순한 맛인 거 같다”고 출연 이유를 밝혔다. 이에 이효리는 “연애할 때 더 불같이 싸운 거 같다. 약간 뵈는 게 없을 때라 더 전쟁일 수도 있다”고 강조했다.김희철은 이효리에 대해 “아이돌 연애의 교과서”라고 밝혔고 유리 역시 “다양하고 다채롭게”라고 거들었다. 이에 이효리는 “신분 세탁했으니까 조용히 해달라”고 경고해 웃음을 안겼다.협상을 앞두고 네 사람은 연애 MBTI 검사를 해봤다. 김희철의 결과는 독재자형이었다.이에 MC들은 “여자친구한테 빌라고 한 적 없냐”, “여자친구에 ‘무릎 꿇어’라고 한 적 있냐”고 몰아갔고 김희철은 “그건 다 하지 않냐”고 말해 모두를 놀라게 했다. 이효리와 유리가 “누가 그러냐”고 반발하자 그는 “무릎을 꿇으라고 안 해도 무릎을 알아서 꿇지 않냐”고 또 한 번 파격 발언을 했다.충격에 휩싸인 이효리와 유리에 김희철은 당황했다. 이를 본 서장훈은 “김희철이 사실 누구에게도 주눅 들지 않는데 효리 앞에서는 약간 쫀다”고 지적해 웃음을 안겼다.온라인뉴스부