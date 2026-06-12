“남규리, 동시에 3명에게 고백받아…다 유명한 가수, 배우들” 깜짝

세줄 요약 남규리, 연예인 3명 동시 고백 일화 공개

생일 연락·회사 방문·집 앞 대시까지 언급

당시 일에 몰두해 교제 의사 없었다고 설명

이미지 확대 그룹 씨야 남규리가 남자 연예인 3명에게 동시에 고백을 받은 적이 있다고 고백했다. 유튜브 예능프로그램 ‘트루만쇼’ 영상 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 씨야 남규리가 남자 연예인 3명에게 동시에 고백을 받은 적이 있다고 밝혔다.남규리는 11일 유튜브 예능 프로그램 ‘트루만쇼’에 출연해 코미디언 이용진과 함께 과거 연애 관련 이야기를 나눴다.그는 세 명이 동시에 대시를 해온 적이 있다며 “각각 다른 분이었는데 연락이 왔다. 생일이어서 대시를 하더라”고 전했다.이어 “회사까지 찾아오거나 집 앞에 왔다”고 덧붙였다.또 “저를 위한 노래를 만들어 주거나 차에 이벤트를 하거나 너무 비싼 명품을 사줘서 돌려보낸 적도 있다”고 설명했다.이용진이 “셋 중 한 명과 사귈 마음이 있었느냐”고 묻자 남규리는 “없었다”고 선을 그었다.그는 “그때 제가 너무 일에 빠져 있었다. 일 말고는 재미가 하나도 없었다. 지금이랑 똑같다”고 밝혔다.이용진이 당시 고백했던 이들의 근황을 궁금해하자 남규리는 “잘 살고 있다. 성공도 했다. 유명한 분들로 거듭났다”고 말했다.김민지 기자