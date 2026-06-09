군 면제 받으려 고환 적출한 모델…소속사 대표에 ‘분노’

세줄 요약 군 면제 위해 고환 적출한 모델 사연 공개

소속사 대표 제안과 브로커 개입 정황 드러남

연인, 진실 확인 뒤 이별 선택

이미지 확대 군 면제를 위해 고환 적출 수술까지 받은 남성의 사연이 공개됐다. 채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처

이미지 확대 군 면제를 위해 고환 적출 수술까지 받은 남성의 사연이 공개됐다. 채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처

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군 면제를 위해 고환 적출 수술까지 받은 남성의 사연이 공개됐다.지난 8일 방송된 채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’의 실화 재구성 코너 ‘사건 수첩’에서는 병역 비리 혐의를 받는 한 남성의 이야기가 다뤄졌다.의뢰인 A씨는 과거 연예계 헤어 메이크업 보조로 일하던 시절 한 모델 B씨에게 첫눈에 반했다. A씨는 6년 만에 B씨를 우연히 다시 만나 연인으로 발전했다.하지만 교제 3개월 만에 B씨에게 수상한 점을 느낀 A씨는 바람을 의심해 탐정단에 조사를 의뢰했다.조사 과정에서 B씨가 과거 소속사 대표를 찾아가 “내가 누구 때문에 그짓까지 했는데!”라고 분노하는 모습이 포착됐다.대표는 “내가 끌고 가서 눕혔니? 필요할 땐 좋다고 하더니 이제 와서 왜 그러냐”고 맞받아쳤다.이후 B씨가 병역 비리 혐의로 구속되면서 감춰져 있던 진실이 드러났다.6년 전 촉망받는 모델이었던 B씨는 ‘군대만 해결되면 스타로 만들어 주겠다’는 대표의 제안을 받고 병역 면탈 브로커를 통해 고환 적출 수술을 한 것으로 전해졌다.그러나 이후 일이 줄어들었고, 대표와의 재계약에도 실패했다.그는 일상생활에는 지장이 없다는 브로커의 말을 믿었지만 고환에 문제가 생기면서 발기부전 등 후유증을 겪게 됐다.남성태 변호사는 “병역 기피는 중죄”라며 “벌금형 없이 징역형에 처해지고, 형사 처벌 후 재검을 거쳐 복무까지 해야 한다”고 밝혔다.결국 A씨는 진실을 알고 난 후 B씨와 이별을 선택했다.이날 방송에는 해병대 전역 후 복귀한 래퍼 그리가 일일 탐정으로 출연했다.병역 기피 사연을 들은 그리는 “너무 어리석은 선택”이라며 “혹시 그런 생각을 하는 사람이 있다면 남자답게 그냥 다녀오시라. 느끼는 것도 배우는 것도 많다”고 강조했다.온라인뉴스부