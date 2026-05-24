“소속사 망했다” 고백…송일국, ‘뚜벅이’ 된 충격 근황

세줄 요약 소속사 없이 활동 중인 송일국 근황 공개

버스·지하철·도보 이동하는 B.M.W 생활 소개

다이어트 후 인지도 변화와 유쾌한 입담

이미지 확대 MBN 예능 프로그램 ‘김주하의 데이앤나잇’ 방송화면

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배우 송일국이 ‘뚜벅이’가 된 사연을 밝혔다.지난 23일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘김주하의 데이앤나잇’에는 송일국이 게스트로 출연했다.이날 송일국은 “사전 인터뷰 때 배낭을 메고 걸어왔다고 하더라”는 질문에 “소속사가 망했다”고 답해 모두를 놀라게 했다.그는 “요즘 맨날 B.M.W를 타고 다닌다. 버스(Bus), 메트로(Metro), 워크(Walk)”라고 설명해 웃음을 자아냈다.이에 김주하가 “대중교통을 이용하면 키도 크고 인물도 훤칠해서 알아보지 않나”고 묻자 송일국은 “지하철을 주로 이용하는데 알아보는 사람이 30~40번 타면 한 번 있을까 말까 한다”고 말했다.이어 “불과 얼마 전까지만 해도 살이 많이 쪘었다. 그때는 마스크를 벗고 다녀도 몰라보시는데 요즘은 좀 뺐더니 마스크를 써도 알아보는 분이 있다”고 덧붙였다.김주하는 “역시 최고의 성형은 다이어트”라고 감탄했고, 송일국은 “입금되면 바로 뺀다”고 유쾌하게 받아쳤다.송일국은 2015년 씨제스 스튜디오와 전속 계약을 맺었으나 현재는 소속사 없이 활동 중이다.온라인뉴스부