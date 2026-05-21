고소영 “♥장동건과 헤어지고 각자 다른 연애” 충격 고백

세줄 요약 친구에서 연인, 다시 친구로 돌아간 사연

각자 다른 연애도 했을 것이라는 고백

LA 재회 뒤 장거리 연락으로 결혼까지

이미지 확대 배우 고소영이 남편 장동건과 과거 헤어졌던 일화를 고백해 눈길을 끈다. 고소영 유튜브 채널 캡처

이미지 확대 배우 고소영이 남편 장동건과 과거 헤어졌던 일화를 고백해 눈길을 끈다. 고소영 유튜브 채널 캡처

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배우 고소영이 남편 장동건과 과거 헤어졌던 일화를 고백해 눈길을 끈다.고소영은 19일 자신의 유튜브 채널에 ‘알고 보니 2년 연애가 아니라 11년 연애했다는 고소영 부부 역대급 결혼 스토리’라는 제목의 영상을 올렸다.이날 영상에서 고소영은 장동건과의 만남에 대해 “진짜 친구로 지내다가 영화 ‘연풍연가’ 촬영이 끝난 후 이성적인 감정이 생겨 잠깐 만났다”며 “하지만 서로 너무 바빴다”고 말했다.이어 “이러다가는 친구마저 잃을 것 같다는 생각에 다시 ‘남자 사람 친구’로 돌아갔다”며 “그냥 친구가 낫겠다 싶어 가끔 연락만 주고받았고, 그사이 각자 다른 연애도 했을 것”이라고 했다.두 사람이 다시 연인으로 발전한 계기는 미국 LA에서 우연히 재회하면서다.고소영은 “시간이 흘러 미국 LA에서 오랜만에 만나 밥을 먹었는데, 서로 똑같은 티셔츠를 입고 나왔더라”라며 당시를 회상했다.이후 장동건의 해외 촬영이 이어졌지만, 두 사람은 수백만원의 통신비가 나올 정도로 매일 연락을 주고받으며 마음을 키웠다.한국에서 다시 만난 후에도 위기는 있었다. 고소영은 “서로 생활 방식이 너무 안 맞았는데, 신랑이 나를 위해 맞춰주며 변하더라”라며 고마움을 전했다.결혼을 결심하게 된 결정적 계기로는 ‘타이밍’을 꼽았다. 고소영은 “당시 나는 심적으로 지쳐 있었고 신랑 역시 영화 촬영이 계속 지연되면서 힘든 시기였다”며 “나는 ‘지금 결혼 안 하면 큰일 나겠다’ 싶어 결혼을 전제로 한 연애를 원했다”고 말했다.그러면서 “장동건은 한창 잘나가는 시기라 결혼 생각이 없을 줄 알았는데 집안에서 장남으로서 오는 압박감 때문에 본인도 결혼을 원하고 있었다”고 덧붙였다.고소영은 “아이들이 ‘누가 먼저 프러포즈했냐’고 물어보곤 하는데, 당연히 아빠(장동건)가 했다”며 미소를 짓기도 했다.고소영과 장동건은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.온라인뉴스부