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이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

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수정 2026-05-18 06:06
입력 2026-05-18 06:06
세줄 요약
  • 온천 촬영 중 노출 사고 비하인드 공개
  • 편집 실수로 유튜브에 영상 게시 뒤 삭제
  • 출연진, 촬영 현장 속옷 관리 고충 공감
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유튜브 ‘십이층’ 방송화면
유튜브 ‘십이층’ 방송화면


개그맨 이선민이 과거 온천 촬영 중 벌어진 노출 사고 비하인드가 공개됐다.

14일 유튜브 채널 십이층에는 ‘술 안 먹었는데 술값을 내야 함? 영업중 EP.65’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 곽범은 과거 이선민과 함께 온천 촬영을 진행했던 당시를 떠올리며 “편집 과정에서 실수가 있어서 선민이 주요 부위가 노출되는 사고가 있었다”고 말했다.

곽범은 “온천에서 위에서 찍는 카메라가 있었는데 속옷을 내린 상태로 촬영됐다”며 “PD와 카메라 감독들 모두 확인을 못했고, 그대로 영상이 올라갔다”고 설명했다.

이어 “구글 유튜브에 떡하니 이선민의 주요 부위가 올라갔다”고 덧붙였다. 해당 영상은 사고 직후 삭제된 것으로 전해졌다.

출연진은 촬영 현장에서 겪는 고충도 털어놨다. 김원훈은 “‘SNL’ 촬영할 때 속옷을 많이 신경 쓴다”고 말했고, 곽범 역시 “언제 벗게 될지 모르니까 탄탄한 걸 입고 온다”고 공감했다.

온라인뉴스부
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