서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

세줄 요약 유튜브서 연애 특강 진행

목선과 향기로 매력 강조

사타구니 향수 시범으로 화제

이미지 확대 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

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가수 서인영이 소개팅 꿀팁을 전수했다.13일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘남자가 한 번도 끊긴 적이 없다는 서인영의 연애비법 싹 다 공개 (+남사친 꼬시는 법)’라는 영상이 공개됐다.서인영은 찰스엔터와 PD들을 상대로 연애 특강을 진행했다. 현재 열애 중이라고 밝힌 그는 소개팅 꿀팁에 대해 “머리카락이 왜 있겠냐. 목선을 보여줘야 한다. 나처럼 없으면 얼굴로 끼 다 떨어야 한다”고 밝혔다.이어 “목선이 나오면 향기가 또 중요하다. 끝 향이 좋은 걸로 해야 된다”며 직접 가져온 향수를 공중에 뿌렸다.그러면서 “처음엔 단향이지만 끝 향에 페로몬이 들어가 있다. 섹시함을 줄 수 있는 향인 거다. 무조건 사귀기 전까진 끌어올려야 한다”고 설명했다.서인영은 몸에 뿌리는 방법도 선보였다. 가장 먼저 목에 뿌린 그는 사타구니까지 놓치지 않아 웃음을 자아냈다. 이에 서인영은 “준비해야 한다. 사타구니에도 해줘야 한다. 그래야 걸어가거나 다리를 꼬아도 좋은 향이 난다”고 덧붙였다.온라인뉴스부