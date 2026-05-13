“정말 한효주 닮았네”…블핑 지수 친언니 실물 공개됐다

세줄 요약 블랙핑크 지수 친언니 김지윤 서바이벌 출연

공개 셀카에 닮은꼴 반응과 한효주 별명 재조명

블랙 드레스·레드 스타킹으로 강한 존재감

이미지 확대 tvN ‘킬잇’ 방송 캡처

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걸그룹 블랙핑크 멤버 지수의 친언니 김지윤이 서바이벌 프로그램에 등장해 화제를 모았다.12일 첫 방송된 tvN ‘킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁’에는 글로벌 패션 브랜드 앰배서더와 모델, 인플루언서 등 총 100인의 참가자가 출연했다. 이들의 소셜미디어(SNS) 팔로워 수를 합치면 약 4300만명에 달한다.이날 방송에서는 ‘블랙핑크 지수 친언니’라는 해시태그와 함께 김지윤이 등장해 시선을 끌었다. 이어 공개된 지수와의 셀카에 참가자들은 “진짜 언니냐” “닮았다” 등의 반응을 보였다.김지윤은 학창 시절 ‘군포 한효주’라는 별명으로 불렸던 것으로 알려졌다.방송에서 그는 “동생이 블랙핑크 지수”라며 “동생도 같이 긴장하지 않을까 싶다. ‘잘할 수 있을까? 잘하겠지’ 하면서 믿고 봐줄 것 같다”고 밝혔다.이날 김지윤은 블랙 드레스에 강렬한 레드 스타킹을 매치한 스타일링으로 등장했다. 그는 “오늘 제 패션은 ‘다 찍어 누르겠다’는 느낌으로 레드 포인트를 줬다”고 설명했다.다만 다른 참가자들 역시 레드 컬러 아이템을 다수 활용한 상황이었다. 한 참가자는 김지윤 스타일링에 대해 “경쟁자로 보이지 않았던 것 같다”고 직설적으로 평가해 긴장감을 더했다.온라인뉴스부