김고은 ♥남편 결혼사진 공개…턱시도 입은 훈훈한 男 누구?

세줄 요약 김재원, 드라마 결혼 장면 사진 공개

김고은과 웨딩드레스·턱시도 투샷 화제

유미와 순록, 연애 뒤 결혼까지 전개

이미지 확대 배우 김재원 인스타그램

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이미지 확대 배우 김고은. 인스타그램 캡처

이미지 확대 배우 김재원. 인스타그램 캡처

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배우 김재원이 배우 김고은과의 결혼사진을 공개했다.김재원은 지난 5일 소셜미디어(SNS)를 통해 드라마 ‘유미의 세포들3’에서의 결혼 장면을 촬영한 사진을 올렸다.사진 속에는 웨딩드레스를 입은 김고은과 턱시도를 입은 김재원의 모습이 담겼다.‘유미의 세포들’은 세포들과 함께 먹고 사랑하고 성장하는 평범한 유미의 이야기를 담았다.5일 방영된 ‘유미의 세포들’ 시즌3 마지막 회에서는 서로의 마음을 알게 된 유미(김고은)와 순록(김재원)이 본격 연애를 시작하고 결혼까지 골인하는 모습이 그려졌다.순록은 유미와 만난 지 한 달 만에 프러포즈하며 유미를 놀라게 했지만 세포들의 열렬한 응원 속 결혼식을 올렸다.온라인뉴스부