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“소개팅이 실제 연애로”…박정민·침착맨 직원, 현커됐다

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수정 2026-05-02 08:02
입력 2026-05-02 08:02
세줄 요약
  • 박정민·침착맨 주선 소개팅, 실제 연애로 발전
  • 침착맨 회사 김태윤·무제 이사 김아영 교제 공개
  • 유튜브 콘텐츠 2주 만에 165만회 조회 기록
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유튜브 ‘침투부’ 캡처
유튜브 ‘침투부’ 캡처


배우 박정민이 운영하는 출판사 직원과 웹툰 작가 겸 크리에이터 침착맨 회사 직원이 실제 연인으로 발전했다.

침착맨 회사에서 ‘김총무’로 알려진 김태윤 씨는 지난달 30일 개인 채널을 통해 “그렇게 되었습니다…”라는 글을 올리며 열애 사실을 밝혔다.

함께 공개된 사진에는 김태윤 씨와 박정민 출판사 ‘무제’ 이사로 알려진 김아영 씨가 다정한 모습으로 포즈를 취하고 있다. 김아영 씨 역시 같은 날 커플 사진을 공개하며 교제를 인정했다.

두 사람의 인연은 지난달 15일 공개된 유튜브 콘텐츠에서 시작됐다. 해당 영상은 박정민과 침착맨이 각각 자신의 회사 직원을 소개팅해 주는 형식으로 진행됐으며, 공개 당시부터 큰 관심을 모았다.

이후 실제 연애로 이어지면서 화제를 모으고 있다. 해당 콘텐츠는 공개 약 2주 만에 165만회 이상 조회수를 기록했다.

네티즌들은 “이거 진짜냐” “이게 되네” “연애 프로그램보다 더 재밌다” 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

온라인뉴스부
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