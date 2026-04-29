김신영, 여성 중 처음으로…‘놀라운 소식’ 전해졌다

세줄 요약 김신영, 아는 형님 첫 여성 고정 멤버 합류

전학생 출연 때마다 입담·애드리브로 존재감

제작진, 새 조합이 낼 신선한 변화 기대

이미지 확대 코미디언 김신영이 JTBC ‘아는 형님’ 첫 여성 고정 멤버로 합류한다. JTBC 제공

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코미디언 김신영이 JTBC ‘아는 형님’ 첫 여성 고정 멤버로 합류한다.JTBC는 29일 “김신영이 ‘아는 형님’ 고정 멤버로 합류한다”고 밝혔다.이로써 2015년 첫 방송 이후 10년 넘게 토요일 밤을 책임져온 JTBC 최장수 예능 프로그램 ‘아는 형님’에 사상 첫 여성 고정 멤버가 탄생했다.김신영은 그간 전학생으로 ‘아는 형님’에 출연할 때마다 특유의 순발력과 거침없는 입담으로 존재감을 발휘해왔다.그는 예측을 뛰어넘는 애드리브와 현실 공감 에피소드로 웃음을 이끌어내며 시청자와 형님들 모두의 큰 호응을 얻었다. 이러한 활약이 정식 멤버 합류까지 이어졌다는 평가다.최근 진행된 녹화에서도 김신영은 특유의 에너지로 교실 분위기를 단숨에 장악한 것으로 전해졌다.다양한 상황에서 센스 있는 리액션과 빈틈없는 티키타카로 기존 멤버들과 자연스럽게 어우러지며 프로그램에 활력을 더했다는 후문이다.익숙한 듯 새로운 조합이 만들어낼 시너지에 많은 기대가 모인다.‘아는 형님’ 제작진은 “김신영씨는 5차례 전학생으로 출연하며 쌓아온 경험을 바탕으로 ‘형님 학교’에 빠르게 녹아들었다”며 “특유의 센스와 재치로 프로그램에 신선한 변화를 불어넣을 것으로 기대한다”고 전했다.기존 멤버들과 김신영이 만들어갈 새로운 그림은 다음 달 2일 오후 9시 JTBC에서 방송된다.온라인뉴스부