전현무 “내년 5월에 결혼식”…축가는 ‘절친’ 케이윌

이미지 확대 전현무는 요즘 예식장 예약하기가 쉽지 않다는 말에 “내년 5월 셋째 주 금요일에 결혼식을 하겠다”고 선언했다. KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처

이미지 확대 방송인 전현무가 결혼식 축가로 가수 케이윌을 부른다고 밝혔다. KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처

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방송인 전현무가 결혼식 축가 가수로 가수 케이윌을 부른다고 밝혀 눈길을 끈다.26일 방송된 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 엄지인 아나운서가 결혼을 앞둔 남현종 아나운서를 위해 예식장 투어를 나서는 모습이 담겼다.이날 전현무는 요즘 예식장 예약하기가 쉽지 않다는 말에 “내년 5월 셋째 주 금요일에 결혼식을 하겠다”고 선언했다.대규모 초호화 결혼식을 예고한 바 있는 그는 “내 결혼식의 모든 것은 예비 신부의 결정에 따를 것”이라며 “축가도 신부가 원하는 사람에게 맡기겠다”고 말했다.이에 김숙은 “신부가 어디 있느냐”라며 웃음을 터트린 후 축가로 박명수를 추천했다.박명수는 “만약에 신부가 원하지 않으면 신부 귀마개를 씌우고 몰래 하겠다”며 축가에 대한 의지를 드러내 웃음을 자아냈다.이를 들은 전현무는 “단 한 명에게 축가를 부탁한다면 케이윌”이라며 박명수 대신 속전속결로 ‘절친’ 케이윌을 선택했다.그는 케이윌에 대해 “제 주위에 몇 안 남은 싱글”이라며 “솔로인 꿀꿀한 이야기를 나눌 수 있는 친구”라고 설명했다.한편, ‘사장님 귀는 당나귀 귀’는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램이다.온라인뉴스부