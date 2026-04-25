‘이혼’ 황재균, 벌써 ♥찾았나…“전현무 결혼보다 내 재혼이 빨라” 깜짝
수정 2026-04-25 12:43
입력 2026-04-25 12:43
야구선수 은퇴 후 방송인으로 활동 중인 황재균이 방송인 전현무가 결혼하는 것보다 자신이 재혼하는 게 더 빠를 것 같다고 밝혔다.
MBN 예능 프로그램 ‘전현무계획3’는 지난 24일 방송에서 다음 회차 예고편을 공개했다.
이 영상엔 황재균이 게스트로 출연했다.
황재균은 “아무거나 다 잘 먹는다”며 전현무, 유튜버 곽튜브와 함께 경북 문경 맛집 탐방에 나선다.
일부 식당에서 섭외를 거절당하자 황재균은 “매번 이런 일이 있냐”고 묻고, 전현무는 “이런 거절은 처음”이라고 말한다.
곽튜브는 황재균에게 재혼 계획을 묻는다.
황재균은 “현무 형보다 먼저 할 수 있을 것 같다. 아마 더 빠를 것 같다”고 말한다.
전현무는 “나는 한 번도 안 했는데 연달아 하겠다는 거냐”고 말해 웃음을 자아낸다.
황재균은 2022년 12월 그룹 티아라 멤버 지연과 결혼했고, 2024년 이혼했다.
온라인뉴스부
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