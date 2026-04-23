결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

이미지 확대 MBC에브리원 ‘히든아이’ 방송화면

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중국의 한 결혼식장에서 신랑이 신부의 불륜 영상을 공개하는 사건이 소개돼 충격을 주고 있다.최근 방송된 MBC에브리원 ‘히든아이’에서는 ‘범인은 화를 참지 못한다’를 주제로 한 사례로 해당 사건이 다뤄졌다. 스튜디오에는 최강창민이 게스트로 출연했다.방송에 따르면 결혼식 당일, 신랑과 신부가 하객들의 축하를 받으며 입장한 뒤 돌연 영상이 상영됐다. 이를 본 신부는 격하게 반응하며 신랑을 향해 부케를 던지는 등 현장이 소란스러워졌다.이후 공개된 내용에 따르면 영상에는 신부와 신부 언니의 남편, 이른바 ‘형부’의 부적절한 관계가 담겨 있었다. 예상치 못한 관계가 드러나면서 스튜디오 출연진도 “충격적이다” “상황이 너무 심각하다”는 반응을 보였다.보도에 따르면 해당 영상은 신혼집 내부에서 촬영된 것으로 전해졌다. 신랑은 입주 전 보안 목적으로 카메라를 설치했고, 이를 통해 두 사람의 관계를 알게 됐다고 주장한 것으로 알려졌다. 다만 촬영 경위와 방식의 적절성 여부를 둘러싼 논란도 함께 제기되고 있다.사건의 파장은 더 컸다. 당시 신부의 언니가 임신 6개월 상태였던 것으로 전해지면서, 단순한 불륜을 넘어 가족 전체에 상처를 남긴 사건이라는 지적이 나왔다.출연진은 “가장 큰 피해자는 언니 아니냐” “왜 하필 가족 사이에서 이런 일이 벌어졌는지 이해하기 어렵다”고 밝혔다.온라인뉴스부