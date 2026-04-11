변우석 “난 유재석보다 못생겼다” 몹쓸 망언

이미지 확대 MBC ‘놀면 뭐하니?’

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‘놀면 뭐하니?’ 변우석이 역대급 망언을 던진다.11일 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘쉼표, 클럽’ 시샵 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석), 신입 회원 변우석의 봄맞이 강남 회동이 그려진다.이날 방송에서 변우석이 길쭉한 기럭지와 왕자님 미모를 뽐내며 등장하자 ‘쉼표, 클럽’이 들썩인다. 유재석은 변우석이 옆자리에 앉자 외모로 놀리는 회원들을 향해 “너희도 여기 앉으면 쑥대밭 된다”고 말해 웃음을 자아낸다.이런 가운데 서로 ‘미남’이라고 호소하는 회원들의 ‘외모 싸움’이 벌어진다. 유재석은 “한 명만 압도적이고 나머지는 고만고만하다”며 외모 서열을 단숨에 정리한다.이어 변우석은 ‘유재석보다 못생겼다’는 주제를 두고 아웅다웅하는 회원들을 향해 “난 진짜 그렇게 (유재석보다 못생겼다고) 생각한다”는 몹쓸 발언을 한다. 그러자 유재석은 변우석의 망언을 기각하는데, 그 와중에도 회원들은 자존심을 걸고 그들만의 경쟁을 벌여 치열한 외모 싸움의 결말에 관심이 집중된다.그뿐만 아니라 회원들은 변우석의 ‘쉼표, 클럽’ 새 닉네임을 지어주기 위해 머리를 맞댄다. 그 가운데 유재석이 툭 던진 한마디에서 영감을 얻은 변우석의 새 닉네임이 탄생됐다고 해 어떻게 작명을 한 것일지 본 방송이 더욱 주목된다.‘놀면 뭐하니?’는 이날 오후 6시 30분 방송된다.뉴스1