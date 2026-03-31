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“3살 된 늦둥이가 ‘아빠’ 부른다”…79세 김용건 일상 공개

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수정 2026-03-31 14:40
입력 2026-03-31 13:12
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tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처
tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처


김용건(79)이 늦둥이 3살 아들에 대한 애정을 드러냈다.

지난 30일 방송된 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’에서는 이영자, 정선희, 임창정, 김용건이 30년 전 인기 예능 ‘금촌댁네 사람들’을 추억하며 다시 만났다.

이날 방송에서는 당시 촬영지를 찾아가고, 실제 집주인이었던 ‘금촌댁’ 부부와 재회하는 모습이 그려졌다.

이후 이어진 근황 토크에서 김용건은 늦둥이 아들 이야기를 꺼냈다.

김용건은 “난 놀아주는 애가 또 있다”며 “목소리가 커서 ‘아빠’ 소리를 얼마나 하는지 모른다”고 밝혔다.

이어 “내가 혼자 자면 새벽에 깨서 온다. 옆에 와서 눕는다”며 “새벽에 눈 뜨면 시간 보면서 기다린다. 얘가 오지 않나 싶어서”라고 웃었다.

그러면서 “시간이 없다고 생각하니까 오래 보고 싶다”고 덧붙이며 애정을 드러냈다.

한편 이날 방송에서는 임창정이 “아내와 크게 싸운 뒤 친구 집에서 자고 들어온 적이 있다”고 털어놓는 등 솔직한 근황도 전해졌다.

온라인뉴스부
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