손종원 “엄숙한 결혼식 원해”…‘냉부해’ 깜짝 발표에 축하 쏟아져

이미지 확대 JTBC 방송화면 캡처

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JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에서 셰프들의 결혼 이야기가 쏟아지며 궁금증을 자극했다.지난 29일 방송 말미 공개된 예고 영상에는 소녀시대 티파니와 효연이 게스트로 등장했다. 이 자리에서 MC 김성주는 티파니가 배우 변요한과 혼인신고를 마쳤다고 언급해 눈길을 끌었다. 효연은 “결혼이나 하면 다행이라고 생각했다”고 말해 웃음을 자아냈다.이어 김성주는 “오늘 이 자리에서 결혼 발표를 한다고 한다”고 밝혀 현장을 술렁이게 했다. 이에 셰프들은 각자의 결혼관을 털어놨다. 권성준은 “첫사랑은”, 윤남노는 “내가 결혼을 한다면”, 박은영은 “나의 결혼식 로망은”, 손종원은 “엄숙한 결혼식을 하고 싶다”고 말하며 분위기를 이어갔다.특히 김성주가 “결혼 축하드린다”고 언급하면서 실제 결혼을 발표할 주인공이 누구인지에 대한 관심이 급격히 높아졌다. 일부 시청자들은 손종원의 발언과 분위기를 근거로 그가 주인공 아니냐는 추측을 내놓고 있다.결혼 발표의 주인공은 오는 4월 5일 오후 8시 50분 방송에서 공개된다.온라인뉴스부