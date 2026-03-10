“이혼한 전 배우자 일상 지켜봐”…‘재혼 8년 차’ 김구라 충격, 무슨 일

이미지 확대 TV조선 ‘X의 사생활’ 유튜브 영상 티저

전 배우자의 일상을 들여다보는 ‘X의 사생활’이 2차 티저와 함께 현장 사진을 공개했다.17일 첫 방송 되는 TV조선 ‘X의 사생활’은 이혼한 전 배우자의 일상을 지켜보는 관찰 프로그램이다.공개된 사진에는 방송인 김구라와 가수 장윤정을 비롯한 패널들이 함께 등장해 밝은 분위기를 전했다.패널들은 모두 손으로 ‘X’ 모양을 만들어 보이며 프로그램의 상징적인 콘셉트를 표현했다.함께 공개된 2차 티저 영상 속에서 장윤정은 “처음에 ‘X의 사생활’이라는 단어가 좀 그렇더라”라고 솔직한 첫인상을 전했다.이에 김구라는 “우리 집에서도 걱정이 많다. 헤어진 사람의 사생활을 보고, 또 새로운 이성을 만나는 것까지 본다니까”라고 했다.이어 장윤정은 “너무 놀랐다”고 말했고, 김구라도 “설정이 너무 세지 않나?”라며 놀라움을 드러냈다.그러나 두 사람은 이내 “대박은 날 것 같다”고 입을 모으며 프로그램에 대한 기대감을 숨기지 않았다.온라인뉴스부