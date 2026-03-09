메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘결혼 14년 차’ 이효리♥이상순 “스킨십 안 한 지 오래돼” 무슨 일

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-09 15:31
입력 2026-03-09 15:30
이미지 확대
16일 오후 방송된 MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 이효리가 게스트로 출연했다. MBC 라디오 제공
16일 오후 방송된 MBC 라디오 FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에는 이효리가 게스트로 출연했다. MBC 라디오 제공


올해로 결혼 14년 차를 맞은 가수 이효리·이상순 부부가 부부 생활에 대한 솔직한 대화를 나눴다.

지난 8일 첫 방송 된 SBS ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’에 이효리와 이상순이 상담소장 자격으로 출연했다.

해당 프로그램은 발달장애 청년들의 연애를 돕기 위해 기획됐다. 두 사람은 시청자들이 보낸 엽서를 읽으며 고민 상담을 진행했다.

이날 방송에서는 “스킨십도 해보고 싶다. 좋아하는 사람에게 다정하게 대해보고 싶다”는 사연이 소개됐다.

이에 이효리는 “우리도 스킨십을 안 한 지 너무 오래됐는데 우리가 조언을 할 수 있겠냐”고 말했다.

이상순 역시 공감하며 “스킨만 있고 십이 없다”고 답했다.

이어 다른 연애 관련 고민 사연들을 읽은 뒤 “여기서 소개팅해서 사랑도 했으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이미지 확대
SBS TV ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’ 방송화면
SBS TV ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’ 방송화면


이효리와 이상순은 2011년 교제 사실을 인정한 뒤 2013년 결혼했다. 현재 슬하에 자녀는 없다.

앞서 이효리는 2021년 한 방송 프로그램에서 난임 사실을 언급하며 “시험관 시술까지 하고 싶지는 않다”고 했다.

이어 “의학의 힘을 빌리고 싶지는 않다. 아기가 자연스럽게 생긴다면 너무 감사하게 키우고 싶다”고 밝힌 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이효리·이상순 부부가 결혼한 연도는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기