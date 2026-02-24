신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

이미지 확대 이소라와 신동엽. 이소라 유튜브

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 신동엽이 과거 연인이었던 모델 이소라와 관련한 비하인드 스토리를 전했다.23일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 배우 이재룡, 윤다훈, 성지루, 안재욱이 출연해 술자리 토크를 펼쳤다.이날 대화 도중 신동엽은 최근 이소라의 유튜브 채널에 출연했을 당시 들은 이야기를 전했다. 그는 “이소라가 안재욱 결혼식에 가지 못했던 이유를 뒤늦게 들었다”며 “혹시 내가 올까 봐, 두 사람이 한 공간에 있으면 결혼식보다 우리에게 관심이 쏠릴까 걱정해 일부러 참석하지 않았다고 하더라”고 말했다.이에 안재욱은 “나중에 따로 만났는데 정말 미안해했다”며 “결혼식은 결혼식 자체에 집중돼야 하는데 괜히 이목이 분산될까 봐 안 갔다고 하더라”고 설명했다.이재룡은 이를 듣고 “이런 거 보면 소라가 동엽이보다 생각이 훨씬 깊다”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.한편 이날 방송은 ‘꺾어 마시기 금지’ ‘공평하게 원샷’ 등을 원칙으로 진행되며 유쾌한 분위기를 이어갔다. 안재욱은 늦깎이 아빠로서의 일상을 털어놓았고, 출연진들은 오랜 우정을 바탕으로 거침없는 입담을 주고받았다.온라인뉴스부