“3주면 5kg 빠진다” 한고은, ‘급찐급빠’ 다이어트 식단 공개

50대에도 군살 없는 몸매를 유지하고 있는 배우 한고은이 다이어트 식단을 공개했다.한고은은 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에 ‘52세에 허리 24인치 유지하는 한고은의 부기 싹 다이어트 보양식’이라는 제목의 영상을 올렸다.영상에서 그는 “작년 12월 초를 시작으로 3kg 쪘다고 빼는 중”이라며 근황을 전했다. 이어 빠르게 체중을 조절하기 위한 식단으로 ‘치킨 누들 수프’를 소개했다.그는 셀러리, 양파, 당근, 양배추 등 섬유질이 풍부한 채소를 손질하고 닭을 직접 손질해 냄비에 올리브오일과 마늘을 두른 뒤 재료를 넣고 끓였다. 여기에 파스타 면을 더해 한 끼 식사로 완성했다. 기름 사용을 최소화하고 염분을 과하지 않게 조절했다.제작진이 “이거를 먹으면 5kg을 뺄 수 있냐”고 묻자 그는 “아무것도 먹지 않고 이것만 먹으면 3주면 충분하다”고 답했다.한고은이 소개한 다이어트 수프의 주재료인 닭고기는 소고기나 돼지고기 같은 적색육보다 미오글로빈 함량이 낮고 상대적으로 지방 함량이 적다. 필수아미노산 8종을 고루 함유하고 있어 근육량 유지에도 도움이 된다.셀러리는 수분과 식이섬유가 풍부해 포만감을 높이는 데 도움을 준다. 칼륨 함량이 높아 체내 나트륨 배출을 돕고 특유의 향을 내는 프탈라이드 성분은 혈관 이완에 기여하는 것으로 알려져 있다.양파는 케르세틴 등 항산화 성분을 함유하고 있어 체내 염증 완화와 혈관 건강에 도움을 줄 수 있다. 또한 황화합물이 들어 있어 신진대사를 촉진한다.당근은 베타카로틴이 풍부한 대표적인 채소다. 베타카로틴은 체내에서 비타민A로 전환돼 면역력 유지와 피부 건강에 기여한다.양배추는 위 점막을 보호하는 데 도움을 주는 비타민 U(메틸메티오닌) 성분을 함유하고 있다. 식이섬유와 수분이 풍부해 장 건강을 돕고 배변 활동을 원활하게 한다.한고은이 추천한 다이어트 음식인 ‘치킨 누들 수프’ 레시피는 다음과 같다.-재료: 치킨, 치킨 스톡(육수), 셀러리, 양파, 당근, 양배추, 타임, 월계수, 파스타1. 셀러리, 양파, 당근, 양배추 등 야채를 손질해 썰어 둔다.2. 냄비에 올리브유를 두르고 마늘을 볶다가 치킨을 넣고 함께 볶아 준다.3. 손질한 야채와 치킨 스톡(육수)을 넣고 타임, 월계수를 넣고 끓여 준다.4. 원하는 종류의 파스타를 넣어 한 끼 식사로 완성한다.강경민 기자