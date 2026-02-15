조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

이미지 확대 SBS ‘설 특집 콘서트 성시경’ 조여정

배우 조여정이 과거 뮤직비디오에서 성시경과 함께한 키스신을 언급했다.14일 방송된 SBS ‘설 특집 콘서트 성시경’에 조여정이 영상으로 등장했다.‘설 특집 콘서트 성시경’은 지난해 12월 25일부터 28일까지 열린 ‘콘서트 성시경’의 TV판이다. 데뷔 25주년을 맞이한 성시경의 음악 타임라인을 그대로 따라갔다.성시경의 ‘난 좋아’ 뮤직비디오에 출연했던 조여정은 “뮤직비디오 출연 제의를 받았을 때 좋았다. 짧은 멜로 영화 한 편을 찍는 것 같은 기분이 들었다. 예쁘고 젊을 때 찍어두길 잘했다는 생각이다. 나뿐만 아니라 오빠도 그렇게 생각하더라”라고 말했다.‘난 좋아’ 뮤직비디오에 10번 이상 등장한 키스신과 관련해 조여정은 “당시에 전 괜찮은데 ‘오빠가 하실 수 있을까?’, ‘안 어색해할 수도 있지 않을까?’라고 걱정했다. 그런데 아무렇지 않게 했다. 오빠도 그냥 아무렇지 않게 했다더라”라고 말했다.성시경 역시 “진짜 조여정 씨와 하길 잘한 것 같다. 지금 생각해 보니까 너무 좋다”라고 거들었다.‘설 특집 콘서트 성시경’은 닐슨코리아 수도권 가구 기준 20~49세 시청률이 1부는 2.3%, 2부 2.7%를 기록하며 동시간대 예능 1위는 물론, 당일 방송된 전체 예능 프로그램 가운데서도 시청률 1위를 차지했다.분당 최고 시청률은 5.2%까지 치솟으며 설 연휴 기간 콘서트 방송에 대한 높은 관심을 입증했다.온라인뉴스팀