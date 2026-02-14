god 김태우 “손호영은 결혼하지 말길… 데니안은 상관없어”

이미지 확대 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘god’ 멤버 김태우가 손호영과 데니안의 결혼에 대해 상반된 반응을 보여 웃음을 안겼다.지난 13일 방송된 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획3’에서는 전현무, 곽튜브가 god의 손호영, 데니안, 김태우와 함께 의왕과 과천으로 ‘먹트립’을 떠나는 모습이 그려졌다.이날 전현무는 “오늘의 ‘먹친구’는 국민 아이돌”이라며 게스트를 소개했다. 이에 곽튜브는 god 멤버들 앞에서 “반가워요, H.O.T.~”라고 라이벌 그룹의 이름을 외치는 실수를 저질러 시작부터 폭소를 유발했다.이에 손호영은 “국민 아이돌은 H.O.T.가 맞지~ 우리도 팬이었다”고 쿨하게 받아쳤고, 김태우는 “god는 그냥 국민이었죠”라고 덧붙였다.의왕의 팥 요리 전문점을 거쳐 과천의 부대찌개·족발 맛집에 도착한 이들은 본격적인 먹방과 함께 결혼에 대한 이야기를 나눴다.전현무가 “태우가 호영이는 결혼하지 말라고 했다면서?”라고 묻자, 김태우는 “god의 인기를 위해서다. 형은 영원히 팬들의 오빠로 남아주길 바란다”고 답했다.이를 들은 데니안이 “저건 저주다”라고 응수하자, 김태우는 “데니 형은 결혼하면 안정감이 있을 것 같다”고 태세를 전환했다. 이에 데니안은 “쟤는 나는 결혼을 하든 말든 상관이 없는 거야”라고 김태우의 속내를 꿰뚫어 현장을 웃음바다로 만들었다.형제 같은 ‘디스전’은 계속됐다. 데니안이 “나도 계속 먹고 있었는데 말라서 안 보이나 보다”라고 혼잣말을 하자, 김태우는 “안 보인 게 아니라 형이 이슈성이 없는 것”이라고 ‘팩트 폭격’을 날리기도 했다.뉴시스