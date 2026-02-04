전원주 “20년 젊어지는 시술받아”…모두가 놀란 얼굴 변화

이미지 확대 유튜브 ‘전원주인공’ 캡처

배우 전원주(88)가 500만원 상당의 피부 시술을 받은 근황을 공개해 화제를 모았다.3일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 ‘청담동 피부과에서 20년 젊어지는 피부 리프팅 시술받고 온 전원주. 그런데 가격이 얼마?!’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 전원주는 “이제는 늙는 것도 좋지만 곱게 늙고 싶다”며 “거울을 보며 주름진 얼굴을 잡아당기다 보면 ‘TV에서 안 쓰겠구나’라는 생각이 든다”고 솔직한 심정을 털어놨다.절친 배우 서우림과 함께 청담동의 한 피부과를 찾은 전원주는 “10년만 젊어졌으면 좋겠다”며 시술 상담에 나섰다. 전원주는 그동안 미간 보톡스 외에는 시술 경험이 거의 없었다고 밝혔다.의료진은 고령 환자의 경우 거상 수술과 비수술 리프팅으로 선택지가 나뉜다며, 피부과 시술은 자연스러운 변화를 선호하는 이들이 찾는다고 설명했다.전원주는 볼 흑자 제거를 비롯해 울세라, 티타늄, 온다, 보톡스 등 복합 시술을 받기로 결정했고, 예상 비용은 약 500만원이었다. 평소 절약가로 알려진 전원주는 “잘 부탁드린다”며 웃음을 보였다.서우림이 “500만원이나 들여서 왜 하느냐”고 말리자, 전원주는 “1000만원 넘는 시술도 있다더라. 젊은 사람들은 다 한다”고 답하며 미모를 위한 투자를 감수하겠다는 뜻을 드러냈다.시술을 마친 뒤 전원주의 얼굴을 본 서우림은 “완전히 동생이 됐다. 주름이 없다”며 놀라움을 표했고, 전원주는 시술비 500만원을 직접 결제하며 만족감을 드러냈다.온라인뉴스부