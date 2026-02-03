지연 얘기에 고개 숙인 황재균…“첫사랑이었는데” 한숨

이미지 확대 유튜브 ‘짠한형’ 캡처

야구선수 황재균이 전 아내 지연이 언급되자 씁쓸한 반응을 보였다.2일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘UP그레이드 폭로전 류현진 황재균 손아섭 배지현’이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 배지현은 황재균에게 “너는 현진 씨의 과거를 알잖아. 그런데 서로 비밀을 지켜주더라”며 남편 류현진을 언급했다. 이에 황재균은 “나는 내 친구의 과거를 모른다”고 답했다.배지현이 “그럼 내가 (류현진의) 첫사랑이야?”라고 묻자 황재균은 “네가 현진이의 첫사랑이야”라고 말했다.이를 듣던 신동엽은 “우리는 다 첫사랑이랑 결혼한 거다. 우리 모두가 다 그렇다. 재균이도 그렇잖아”라고 말을 건넸다. 황재균은 잠시 머뭇거리다 “저도 첫사랑이죠”라며 한숨을 내쉬었다.신동엽은 “젊을 때이고 이혼한 게 죄는 아니다. 요즘 이혼한 사람들이 얼마나 많냐”며 “서장훈도 늘 ‘우리 모두의 이야기’라고 하지 않냐. 세 커플 중 한 커플은 이혼한다”고 황재균을 위로했다.한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했지만 2024년 이혼했다.온라인뉴스부