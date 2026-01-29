장윤정 “차마 설명 못 해”…아이들 데리고 ‘이혼’ 결단했다

이미지 확대 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’ 방송화면

방송인 장윤정이 이혼 당시 아이들을 데리고 집을 나올 수밖에 없었던 긴박한 상황을 처음으로 털어놨다.28일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 황신혜, 장윤정, 정가은이 심리상담사 박상미와 함께 싱글맘으로 살아오며 겪은 고민과 자녀 교육에 대한 이야기를 나눴다.이날 장윤정은 이혼이라는 큰 변화를 마주했을 당시를 떠올리며 “차마 아이들에게 상황을 설명할 수조차 없었다”며 “아이들을 데리고 급하게 집을 나올 수밖에 없었다”고 고백했다. 아이들이 받을 충격을 생각해 말 한마디 꺼내기 어려웠지만, 그럼에도 결단이 필요했던 순간이었다는 설명이다.장윤정은 “아이들이 이미 어느 정도 상황을 직감하고 있었다”며 “엄마인 내가 무너지지 않으려고 일부러 더 밝은 척 분위기를 유지했다”고 덧붙였다. 엄마로서 아이들 앞에서 흔들리지 않기 위한 선택이었다고 했다.이에 박상미 상담사는 “아이들은 생각보다 엄마를 더 걱정한다. 엄마를 위해 일부러 말하지 않는 것이 더 많다”고 전하며 장윤정의 마음을 다독였다. 또 “아이들을 위해 불행한 결혼을 유지하는 것이 오히려 가장 나쁜 선택일 수 있다”며 싱글맘들의 결정을 존중하는 메시지를 전했다.한편 ‘황신혜의 같이 삽시다’는 각기 다른 삶을 살아온 출연자들이 함께 생활하며 인생의 고민과 경험을 나누는 프로그램이다.온라인뉴스부