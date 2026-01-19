제니, 덱스와 함께 있는 모습 ‘포착’…설레는 소식 전해졌다

이미지 확대 MBC ‘마니또클럽’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 덱스와 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 MBC 새 예능 ‘마니또 클럽’을 통해 만난다.MBC는 다음 달 1일 첫 방송되는 ‘마니또 클럽’의 1차 티저 영상을 공개하며 출연진들의 첫 마니또 활동을 예고했다. ‘마니또 클럽’은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 선물 버라이어티 프로그램으로, 출연진들이 무작위로 마니또 관계를 부여받은 뒤 정체를 숨긴 채 선물을 전달해야 한다.공개된 티저 영상에는 “당신은 마니또 클럽에 초대됐습니다”라는 문구와 함께 제니와 덱스를 비롯해 노홍철, 추성훈, 이수지가 첫 마니또 미션에 몰입한 모습이 담겼다. 노홍철은 “내 마니또는 누가 될까”라며 주변을 살피고, 덱스는 “나 어떤 선물 받을까?”라며 선물에 대한 기대감을 드러냈다.훈훈한 분위기도 잠시, 예고 없이 닥친 긴박한 상황에 출연진들은 놀라는 모습을 보인다. ‘절대 정체를 들키지 말 것’이라는 규칙이 주어진 가운데, 출연진들은 마니또에게 자신의 정체를 숨긴 채 추격전에 돌입한다.제니는 운전대를 잡고 “지금 당장 출발해야 해요!”라고 외치며 무대 위와는 다른 반전 매력을 보여준다. 덱스 역시 “지금 바로 차에 타! 뛰실 수 있죠?”라며 작전사령관 같은 모습을 예고해 눈길을 끈다.마니또 미션이 끝난 뒤에는 출연진 전원이 하나의 팀이 돼 더 많은 사람들에게 특별한 하루를 선물하는 ‘시크릿 마니또’ 코너도 이어질 예정이다.MBC 새 예능 ‘마니또 클럽’은 다음 달 1일 오후 6시 10분 첫 방송된다.온라인뉴스부