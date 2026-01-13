치매 남편 앞에서 불륜남과 애정행각 “모텔비 굳었다” [탐정들의 영업비밀]

이미지 확대 채널A ‘탐정들의 영업비밀’

채널A ‘탐정들의 영업비밀’에서 아내의 노골적인 불륜에 전 재산을 아들에게 증여하며 복수한 ‘치매 남편’의 이야기가 공개돼 시청자들의 경악을 샀다.12일 방송된 ‘탐정들의 영업비밀’의 ‘사건수첩’ 코너에서는 치매 환자인 아버지가 전 재산을 아내 몰래 아들에게 증여한 사연 뒤에 숨은 충격적인 속사정이 공개됐다.상주 요양 보호사와 생활하던 의뢰인의 아버지는 정신이 또렷할 때마다 세무사를 찾아가 증여 절차를 진행해 온 것으로 밝혀졌다.이후 상태가 악화한 아버지가 요양원에 입원하게 되자 요양보호사는 아들인 의뢰인에게 “아내 얼굴만 보면 너무 화를 내신다. 그렇게까지 미워하는 데는 분명히 이유가 있을 것”이라고 의미심장한 말을 남겼다.의뢰인은 탐정단에 조사를 요청했고, 곧 의뢰인의 어머니가 치매 환자인 남편 앞에서 다른 여성 치매 환자의 남편과 대놓고 불륜을 저지르는 모습이 포착됐다.조사 결과 부부의 악연은 과거로 거슬러 올라갔다.고집 세고 아내를 ‘밥순이’ 취급하던 남편과 갈등을 겪던 아내는 등산 중 만난 남성과 외도를 저질렀다가 남편에게 들키고 말았다.남편은 아내의 바람에 대해 “내가 유흥업소 다닌 문제랑은 차원이 다르다”며 몰아세웠고, 아내는 아들에게만은 비밀로 해달라고 하며 아내의 불륜은 비밀에 부쳐졌다.그러나 남편의 괴롭힘은 나날이 심해졌다. 아내가 차라리 이혼하자고 간청했지만, 남편은 불륜을 폭로하겠다며 사실상 이혼을 거부했다.그러던 중 불륜남의 아내가 치매에 걸렸고, 의뢰인의 아버지(남편)도 치매 증세가 나타났다.두 사람은 각각의 배우자를 같은 치매센터와 요양원에 보내놓고 그 앞에서 거리낌 없이 불륜 행각을 이어갔던 것이었다.이들이 나눈 “우리는 이제 자유다”, “우리 집도 비고, 너희 집도 비고, 모텔비 굳었다” 등의 대화가 출연자들을 경악하게 만들었다.온라인뉴스부