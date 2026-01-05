메뉴
김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…"병원 이송 중 2차 심정지"

수정 2026-01-05 07:07
입력 2026-01-05 07:07
이미지 확대
김수용 사고 당시 현장 사진. 김숙TV 캡처
김수용 사고 당시 현장 사진. 김숙TV 캡처


개그맨 김수용이 급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 병원 이송 과정에서 2차 심정지를 겪었던 당시의 긴박한 상황이 공개됐다.

3일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에는 김수용이 심정지로 쓰러졌을 당시 현장에 출동했던 가평소방서 구급대원들이 출연해 당시 상황을 전했다.

구급대원은 “신고를 받고 약 8분 만에 현장에 도착했는데, 김수용은 실외 잔디밭에서 의식을 잃은 채 심정지 상태였다”고 설명했다. 당시 김수용은 김숙, 임형준과 함께 캠핑 관련 유튜브 콘텐츠 촬영을 준비하던 중 급성 심근경색으로 쓰러진 것으로 전해졌다.

구급대원은 “현장 도착 당시 임형준이 심폐소생술을 시행 중이었고, 김숙도 옆에서 도움을 주고 있었다”며 “병원까지 이동 시간이 30~40분가량 소요돼 지도 의사의 판단에 따라 현장에서 약 30분간 심폐소생술을 진행한 뒤 이송하기로 했다”고 밝혔다.

이어 “제세동기를 약 8회 사용했고, 20분 넘게 가슴 압박을 이어갔다”며 “보통 5분 내 의식이 돌아오는데, 상당히 드문 상황이라 한때는 희망이 없다고 느꼈다”고 당시를 떠올렸다.

이미지 확대
개그맨 김수용. MBN ‘동치미’ 방송화면 캡처
개그맨 김수용. MBN ‘동치미’ 방송화면 캡처


그러나 구급대원들은 포기하지 않았다. 지도 의사의 지시에 따라 약물을 투여한 뒤 약 10분 후 김수용의 심장이 다시 뛰기 시작했고, 현장에서 소생에 성공했다. 이후 병원으로 이송하던 중 2차 심정지가 발생했으나, 즉시 심폐소생술을 재개해 2~3분 만에 다시 의식을 회복한 것으로 전해졌다.

구급대원은 “심정지 환자는 언제든 재발 가능성이 있어 즉각적인 대응이 중요하다”며 “다행히 이후 추가 심정지는 발생하지 않았다”고 설명했다.

또 급성 심근경색의 주요 원인 중 하나로 흡연을 지목하며 “김수용도 당시 현장에서 담배를 피우다 쓰러진 것으로 알고 있다”며 “금연은 가장 우선돼야 할 예방책”이라고 강조했다. 이어 “현장에서 흡연 중 사망하는 사례도 적지 않다”며 경각심을 당부했다.

끝으로 “심장 질환은 체중 관리와 함께 음주·흡연 관리가 중요하다”며 “건강 관리에 유의해 다시는 구급 현장에서 뵙는 일이 없기를 바란다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
