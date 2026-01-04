이이경 논란에 양치승 “100% 짜고 치는 것” 소신 발언

이미지 확대 트레이너 겸 방송인 양치승이 배우 이이경의 ‘면치기’에 대해 소신 발언을 했다. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처

이미지 확대 트레이너 겸 방송인 양치승이 배우 이이경의 ‘면치기’에 대해 소신 발언을 했다. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처

이미지 확대 배우 이이경이 ‘면치기’ 논란에 휩싸인 장면. MBC ‘놀면 뭐하니’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

트레이너 겸 방송인 양치승이 배우 이이경의 ‘면치기(면을 한 번에 빨아들이는 것)’ 논란에 대해 “예능은 100% 확률로 짜고 치는 것”이라고 소신 발언을 했다.양치승은 3일 자신의 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’에서 자신이 예능 프로그램에 출연했을 때를 회상하며 이이경을 언급했다.그는 “이이경 씨가 면치기 논란에 휘말리지 않았나. 그런데 그렇게 먹는 사람이 실제로 있겠느냐”며 “딱 봐도 예능이니까 보통은 장난이라고 생각한다”고 말했다.그러면서 “예능인데 다큐멘터리처럼 잡아먹을 듯이 보는 경우가 있다. 물론 눈살 찌푸려질 수는 있지만 정말 마음에 안 들면 안 보면 된다”고 덧붙였다.양치승은 예능프로그램에서 나오는 모습을 대부분 ‘콘셉트’라고 했다.그는 “나도 방송할 때 먹방 이미지 때문에 호텔 뷔페를 못 갔다. 사람들이 ‘저 사람 호텔 뷔페도 다니냐’는 시선으로 보더라. 원래 자주 갔는데 그런 이미지도 다 콘셉트였다”고 말했다.양치승은 예능프로그램에 대해 “100% 확률로 짜고 치는 거다”라고 말하기도 했다.그는 “출연자를 그냥 놔두고 멀리서 찍으면 그게 무슨 방송이 되겠느냐. 어떤 그림을 만들지 다 고민하면서 찍는 거다”고 말했다.이어 “나 역시 제작진이 원하는 걸 알기에 일부러 더 과하게 하면서 욕을 먹은 적도 있다. 이이경씨 논란에 공감이 간다”고 전했다.이이경은 지난해 MBC TV 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서 국수를 먹으면서 수 차례 다소 과장된 면치기를 보여줘 여론 뭇매를 맞은 적이 있다.최근 사생활 논란이 불거지며 ‘놀면 뭐히니?’에서 하차한 이이경은 “면치기 논란 당시 분명히 하기 싫다고 했지만 제작진의 부탁이 있었고 ‘예능으로 하는 겁니다’라는 내 멘트는 편집됐다”고 밝힌 바 있다.온라인뉴스부