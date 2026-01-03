선우용여, 남편 때문에…99평 청담동 단독주택 처분

이미지 확대 배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다.지난달 31일 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘81세 선우용여 시어머니한테 전수받은 김치 황금 레시피 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에는 개그우먼 조혜련이 출연해 선우용여와 함께 김장을 하며 대화를 나누는 모습이 담겼다.선우용여는 시어머니와 함께 지냈던 시절을 떠올리며 김장에 얽힌 추억을 전했다.제작진이 “마당이 있는 집에서 살았던 거냐”고 묻자 그는 “그 당시에는 마당이 딸린 집에서 생활했다”고 답했다.이어 결혼 후 처음 마련한 신혼집이 반포 주공아파트였다고 밝혔다.뜻밖의 부동산 일화도 공개됐다. 선우용여는 “반포에서 살던 집이 5~6개월 만에 집값이 거의 4배 가까이 뛰었다”며 “그 자금으로 청담동에 집을 마련하게 됐다”고 설명했다.당시 매입한 주택은 “99평 규모에 마당까지 있는 집이었다”고 덧붙여 놀라움을 자아냈다.다만 그는 “남편의 빚을 정리하는 과정에서 결국 그 집을 처분할 수밖에 없었다”며 굴곡진 사연도 함께 전했다.온라인뉴스부