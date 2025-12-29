“초대 받지도 않아”…28기 순자, 정숙♥상철 결혼식 불참 이유 폭로

이미지 확대 사진=‘나는 솔로’ 28기 영식 인스타그램

ENA·SBS플러스 ‘나는 솔로’ 28기 정숙 상철이 결혼식을 올린 가운데 순자가 불참 이유를 밝혔다.28기 순자는 29일 인스타그램 스토리를 통해 팔로워들과 ‘무물’(무엇이든 물어보세요)를 진행했다.순자는 “지금 무물하면 질문이 정해져 있을 텐데 상처받으실 듯”이라는 한 누리꾼의 걱정에 “상처받을 게 있나요! 걱정해 주셔서 감사해요”라고 답했다. 또한 “결혼식 왜 안 갔냐고 물어보는 질문들 엄청 많죠?”라는 질문에는 “몇 개인지 세어보는 중”이라고 답하기도 했다.순자는 “영자님 결혼식 가시나요”라는 질문에는 “초대받았으면 가야죠”라고 밝혔다. 또한 “결혼식 초대 못 받은 건가요? 사진에도 안 보이고 왜 28기 멤버 전부 순자 언급도 안 하는 건지”라는 말에는 “초대는 하지도, 받지도 않았다”고 답해 놀라움을 안겼다.28기에서 ‘나는 솔로’ 최초 혼전임신 커플로 화제를 모았던 정숙과 상철은 지난 28일 결혼식을 올렸다. 2세의 태명은 프로그램 제목을 딴 ‘나솔이’이며 성별은 아들로, 내년 5월 출산 예정이다.두 사람의 결혼 소식이 주목받은 가운데 하객 중에는 28기 순자의 모습이 보이지 않아 궁금증을 안겼다. 앞서 순자는 28기 방영 당시 상철과 최종 커플이 됐으나 현실 커플로 이어지지 않았다. 특히 방송에서 순자는 상철에게 “만인의 후순위” “꿩 대신 닭” 등 발언을 한 바 있다.뉴스1