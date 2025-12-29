“여배우 루틴” 이수지표 식단, 아침에 ‘이것’부터 마신다

이미지 확대 사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 캡처

코미디언 이수지가 한 달에 한 번 쉰다고 말했다.그는 지난 28일 방송한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 게스트로 출연했다.김성주는 “요즘 이수지씨 스케줄이 많아서 한 달에 한 번 쉰다더라”고 했다.이수지는 “냉장고 관리를 안 한다”며 “먹으면서 없앤다”고 덧붙였다.그는 “남편이 자발적으로 하는 편이긴 하다. 남편이 잘 해준다”고 말했다.이어 이수지는 냉장고를 공개했다. 그는 “여배우의 하루 루틴”이라며 “아침에 올리브오일을 한 포 먹고 레몬즙을 물에 섞어서 한 컵 마신다. 그렇게 동안을 유지한다”고 했다.그가 물을 마시자 옆에 있던 손종원 셰프는 폭소했다. 김성주는 “이수지 씨 매력에 빠져들기 시작했다”고 말했다.이수지는 “단 음식을 안 좋아한다”며 “점심이랑 저녁은 거의 밖에서 먹어서 건강하게 시작한다”고 했다.뉴시스