사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

이미지 확대 티캐스트 E채널 예능 ‘하나부터 열까지’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장모와 사위의 충격적인 불륜이 CCTV 영상으로 드러나 충격을 안겼다.22일 방송된 티캐스트 E채널 예능 ‘하나부터 열까지’에서는 장모와 사위의 불륜 장면이 담긴 실화가 공개됐다. 해당 사건은 장모가 운영하던 채소 가게에서 발생했다.방송에 따르면 장모와 사위는 가게 안에서 상의를 벗은 채 손님이 바로 옆에 있음에도 애정 행각을 벌였고, 이 장면은 매장에 설치된 CCTV에 고스란히 포착됐다. 이후 사위의 아내이자 장모의 딸이 해당 영상을 확인한 뒤 SNS에 공개하면서 불륜 사실이 세상에 알려졌다.영상이 공개되자 불륜 상대가 친엄마라는 사실에 충격이 더해졌고, 방송 패널들 역시 말을 잇지 못했다. MC 장성규는 “친엄마가 맞느냐”며 경악을 감추지 못했다.해당 사연은 ‘CCTV에 딱 걸린 장모와 사위 불륜’으로 이날 방송에서 가장 충격적인 사례로 꼽혔다.온라인뉴스부