주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는

이미지 확대 ‘2025 KBS 연예대상’ 주우재. KBS 유튜브 캡처

이미지 확대 ‘2025 KBS 연예대상’ 주우재. KBS 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 주우재가 연말 방송사 시상식 무대에서 ‘사랑 고백’을 했다가 다급히 해명했다.20일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS신관공개홀에서 열린 ‘2025 KBS 연예대상’에서 주우재는 ‘옥탑방의 문제아들’로 쇼&버라이어티 부문 우수상을 수상했다.무대에 오른 주우재는 “제가 정확히 2년 전에 이 자리에서 우수상을 수상했다. 그때 우느라 수상소감을 제대로 못했던 기억이 있다“며 ”아까 후보 화면이 나오는데 다들 밖에서 흙 묻히고 뒹굴고 하시더라. 그런데 저랑 세찬이는 옥탑방에 앉아서 꿀 빨고 있는 영상이 나왔다. 받기 민망했지만 이렇게 큰 상을 또 한번 주셔서 너무 감사드린다”고 솔직하면서도 유쾌한 소감을 전했다.이어 제작진과 양세찬, 가족을 언급한 주우재는 “우리 가족 너무 사랑하고. 아린아, 사랑해”라고 깜짝 고백했다.참석한 동료 연예인들과 진행자, 관객석에서 순간 정적이 흐르자 이를 의식한 듯 주우재는 다급하게 “아린이는 제 조카입니다”라고 설명하더니 “드로야, 건강하자. 드로는 제 강아지입니다”라고 재치 있게 덧붙였다.주우재의 다급한 해명에 시상식 진행자 중 한명인 이찬원은 “아, 깜짝 놀랐습니다”라고 안도하며 진행을 이어가 웃음을 더했다.온라인뉴스부